Allarme legionella in un condominio di Crescenzago a Milano un morto e ricoverati tra le case popolari

Un grave allarme legionella scuote il quartiere di Crescenzago a Milano: tra le case popolari si registra un decesso e numerosi ricoveri, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli abitanti. La situazione richiede interventi immediati per contenere il contagio e tutelare la salute pubblica, mentre le autoritĂ sono al lavoro per chiarire le cause e prevenire ulteriori rischi.

Legionella a Milano: muore un 91enne, paura in una casa popolare di Crescenzago - Una triste pagina si apre a Crescenzago, Milano, dove un’anziana vittima di legionella ha perso la vita e altre tre persone sono ricoverate.

