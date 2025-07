Mercato Juventus arriva un’altra fumata bianca | firma all’inizio della prossima settimana! Tutti i dettagli dell’affare Ultime

Il mercato della Juventus si svela ancora una volta come un palcoscenico di sorprese e mosse strategiche. Con un rinnovo imminente che rafforza il reparto difensivo, i tifosi aspettano con trepidazione l’annuncio ufficiale di Federico Gatti, pronto a siglare il suo accordo all’inizio della prossima settimana. La stagione bianconera si annuncia ricca di novità : scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante operazione.

Mercato Juventus, firma all’inizio della prossima settimana! Il club bianconero ha pronto un rinnovo importante. Tutti i dettagli. La Juventus è pronta ad annunciare il rinnovo di Federico Gatti, difensore centrale che si è ormai affermato come uno dei punti di riferimento della retroguardia bianconera. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha aggiornato i tifosi con un post su X, confermando che l’intesa per il prolungamento del contratto del difensore è stata raggiunta e che la firma avverrĂ all’inizio della prossima settimana. A breve, dunque, il club ufficializzerĂ il rinnovo che legherĂ Gatti alla Juve per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, arriva un’altra fumata bianca: firma all’inizio della prossima settimana! Tutti i dettagli dell’affare. Ultime

In questa notizia si parla di: juventus - firma - inizio - prossima

Vinarcik lascia definitivamente la Juventus Next Gen: il portiere firma fino al 2028 con l’Arouca. Tutti i dettagli - Jakub Vinarcik saluta ufficialmente la Juventus Next Gen per intraprendere una nuova avventura in Portogallo.

La firma di #Gatti e il conseguente annuncio arriveranno all'inizio della prossima settimana. Il giocatore ha giĂ definito i dettagli del nuovo contratto con la #Juventus fino al 2030. @sportmediaset Vai su X

Juventus Next Gen, Daffara va in B. A Giugliano firma il nuovo allenatore, il Trapani ufficializza l'attaccante Vai su Facebook

Accomando: Gatti firmerà all'inizio della prossima settimana; Juventus, Tudor firma fino al 2027: ecco le richieste sul mercato; Kelly è sbarcato a Torino: visite e firma, inizia la sua avventura con la Juve.

Gatti Juve, tutto pronto per il rinnovo: c’è la data della firma! Il club bianconero blinda il difensore. Tutti i dettagli - Gatti Juve, tutto pronto per il rinnovo: la data della firma del difensore bianconero in vista della prossima stagione. Lo riporta juventusnews24.com

Accomando: "Gatti firmerà all'inizio della prossima settimana" - Il giornalista Orazio Accomando, tramite un suo post su X, ha dato un importante aggiornamento sul rinnovo di Federico Gatti con la Juventus. Riporta tuttojuve.com