Wimbledon è un velluto per Sinner | battuto Vukic in 3 set Un passo in avanti anche per Sonego

Wimbledon 2023 si conferma il palcoscenico delle grandi emozioni, con Sinner e Sonego protagonisti di ottimi risultati. Il talento italiano Jannik Sinner ha dominato Vukic, avanzando al terzo turno e puntando al sogno di sollevare il trofeo. Anche Lorenzo Sonego fa un passo avanti prezioso, rafforzando la sua corsa sui campi erbosi di Londra. Le sfide sono appena all'inizio: il bello deve ancora venire.

Jannik Sinner batte Aleksandar Vukic e va al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo si è imposto sull'australiano (n.93) con il punteggio di 6-1 6-1 6-3 in un’ora e 40 minuti. Nel prossimo turno Sinner affronterà il 28enne spagnolo Pedro Martinez (n.52). Semaforo verde, come l'erba londinese, anche per Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio in 4 set sul giustiziere di Lorenzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me