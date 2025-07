L’Europa già pronta alla resa nella guerra dei dazi tariffe al 10% e acquisti per miliardi dagli Usa

L’Europa si avvicina al crocevia della guerra commerciale con gli USA, tra tariffe al 10% e acquisti per miliardi di dollari. Le trattative tra Bruxelles e Washington sono decisive: il 9 luglio potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di accordi o di tensioni crescenti. Con il rischio di ogni opzione ancora aperto, il futuro delle relazioni transatlantiche rimane in bilico, lasciando il mondo intero a osservare con attenzione questa cruciale sfida diplomatica.

Le trattative tra Unione europea e Stati Uniti entrano nella fase decisiva con il 9 luglio ormai alle porte. Bruxelles spinge per un'intesa e punta a un "accordo di principio", ma – come ha avvertito la presidente della Commissione Ursula von der Leyen – resta aperta "ogni opzione" se l'intesa non dovesse arrivare. Il commissario al Commercio Maroš Šef?ovi? è a Washington per una serie di incontri con i negoziatori americani: il segretario al Tesoro Scott Bessent, quello al Commercio Howard Lutnick e l'ambasciatore Jamieson Greer. L'atmosfera, però, resta incerta. "Ho incontrato la mia controparte europea.

