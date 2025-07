Wimbledon Sinner sul velluto contro Vukic | Posso ancora migliorare

Jannik Sinner brilla sul Centrale di Wimbledon, confermando il suo stato di forma e il suo talento. Con una vittoria convincente contro Aleksandar Vukic, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prossimo ostacolo: Pedro Martinez, un avversario da non sottovalutare. La sensazione è che Sinner possa ancora migliorare, affinando ulteriormente il suo gioco. E i tifosi attendono con trepidazione per scoprire come proseguirà questa straordinaria avventura sui prati inglesi.

Jannik Sinner domina sul Centrale e vola al terzo turno di Wimbledon, dopo aver eliminato Aleksandar Vukic nel secondo turno dello Slam inglese. Prestazione solida e convincente del numero uno al mondo, che liquida la pratica in un'ora e 40 minuti con il punteggio di 6-1 6-1 6-3. Jannik affronterà al terzo turno Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp. Lo spagnolo ha battuto l'argentino Mariano Navone per 7-5, 7-5, 7-6 (8-6) in 3 ore e 16 minuti. Sinner fa capire le intenzioni già in avvio, trovando il break nel quarto game del primo set. Da lì, altri sei giochi consecutivi vinti e primo parziale messo in cassaforte in 28 minuti, con tanto di doppio break immediato nel secondo set. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Wimbledon, Sinner sul velluto contro Vukic: "Posso ancora migliorare"

