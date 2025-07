Guterres aveva ragione Gaza è un cimitero di bambini

Le parole di António Guterres si sono rivelate purtroppo profetiche: Gaza, già devastata, rischia di diventare un vero e proprio cimitero di bambini. Con oltre 17.000 giovani vite spezzate nei primi otto mesi di guerra, dietro a ogni numero si celano storie di sogni infranti e futuri cancellati. È il momento di ascoltare e agire, perché questi nomi e volti non devono essere ignorati.

«Gaza sta diventando un cimitero per bambini», disse António Guterres il 6 novembre 2023. Fu accusato di esagerazione. Oggi quelle parole pesano come profezia compiuta: 17.121 bambini uccisi nei primi otto mesi di guerra. Mille neonati, cinquemila sotto i cinque anni, migliaia di piccoli con un futuro appena abbozzato, raso al suolo. Non sono numeri. Sono nomi, volti, storie. Awni voleva un milione di follower su YouTube. Youssef guardava i cartoni con suo fratello, con l’aiuto di un impianto solare montato dal padre per superare i blackout. Hind ha implorato aiuto per tre ore, inascoltata. Jumana aveva appena partorito due gemelli, Ayser e Aysal: sono morti a quattro giorni di vita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it