Werewulf di Robert Eggers | svelata la data d’inizio riprese per il nuovo film del regista di Nosferatu

Il talento visionario di Robert Eggers si prepara a tornare sul grande schermo con il suo nuovo progetto, Werewulf, un film che promette di immergere gli spettatori in un’atmosfera ancora più cupa e inquietante. Le riprese prenderanno il via a settembre presso gli studi di Elstree, in Inghilterra, e il suo lancio è previsto per Natale. Prepariamoci a scoprire un nuovo capitolo della sua affascinante filmografia, che sicuramente lascerà il segno.

Robert Eggers si prepara a sorprendere ancora con Werewulf, un film che promette di essere il suo progetto più cupo e inquietante di sempre. Il regista di Nosferatu, Robert Eggers, tornerà dietro la macchina da presa prima del previsto. Oggi è stato infatti rivelato che le riprese di Werewulf, il prossimo progetto di Eggers, partiranno a settembre presso gli studi di Elstree, in Inghilterra. La data di uscita è attualmente fissata per il Natale 2026. Cosa sappiamo sul prossimo film di Robert Eggers Per ora non ci sono conferme ufficiali sul cast, ma secondo alcune indiscrezioni Willem Dafoe potrebbe essere coinvolto.

