Temptation Island 2025 si tinge di emozioni forti, e tra le coppie protagoniste spiccano Valentina e Antonio, due napoletani pronti a mettere alla prova il loro amore. La giovane Valentina, insicura e decisa, confessa di aver preparato le valigie, temendo un tradimento di Antonio durante il percorso. Ma cosa si nasconde dietro questa relazione? Scopriamolo nel video di Witty TV.

Valentina e Antonio sono una delle coppie, napoletane, che partecipa a Temptation Island 2025. A scrivere al programma è la giovane, che racconta: “ Non mi fido di lui, infatti gli ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà. Mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L’ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”. Conosciamoli meglio. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, chi sono Valentina e Antonio e perché partecipano | Video Witty Tv

