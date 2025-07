Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU 2024 25 | 1.477 nuovi posti presso UniDA di Reggio Calabria

Se sogni di diventare docente, questa è l’occasione che aspettavi! L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria apre le porte a nuovi percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, con 1.477 posti disponibili per il 2024/25. Un’opportunità unica per acquisire competenze e qualifiche essenziali nel mondo dell’istruzione. Non lasciarti sfuggire questa chance: il futuro della tua carriera scolastica ti aspetta proprio qui!

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (UniDA) attiva nuovi percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU per l’anno accademico 202425. Disponibili 1.477 posti per diverse classi di concorso, un’opportunità formativa cruciale per gli aspiranti docenti. L’accreditamento del MUR Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il decreto n. 862 del 28 giugno . Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU 202425: 1.477 nuovi posti presso UniDA di Reggio Calabria . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU 2024/25, altri 1.477 posti presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Ecco per quali classi di concorso. DECRETO Vai su X

