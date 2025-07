WWE | Corey Graves cresce il sostegno per un posto fisso nel main roster

Corey Graves sta conquistando sempre più spazio nel cuore dei fan e dei dirigenti WWE, grazie alla sua brillante presenza al tavolo di commento di Monday Night Raw. Con Pat McAfee in pausa, l’attenzione si concentra su Graves, che sembra essere il candidato ideale per un ruolo stabile nel main roster. La domanda ora è: Corey Graves sta davvero crescendo come elemento fondamentale della WWE? Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio, la risposta potrebbe sorprenderti.

Corey Graves è ormai una presenza fissa al tavolo di commento di Monday Night Raw da quando Pat McAfee ha deciso di prendersi una pausa. Anche se non è ancora chiaro quando McAfee tornerà, sembra che molte persone all’interno della WWE desiderino fortemente che Graves rimanga in pianta stabile nel roster principale. Corey Graves sempre più vicino al main roster?. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio, diversi addetti ai lavori in WWE vogliono che Corey Graves sia presente settimanalmente in televisione nel main roster, indipendentemente da chi altro sia disponibile. Pur riconoscendo il valore che Pat McAfee porta con sé, molti ritengono che Graves sia troppo talentuoso e appassionato per rimanere fuori dallo schermo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Corey Graves, cresce il sostegno per un posto fisso nel main roster

In questa notizia si parla di: corey - graves - cresce - sostegno

WWE: Corey Graves, cresce il sostegno per un posto fisso nel main roster.

Carmella e Corey Graves parlano dei loro mentori nel wrestling - Corey Graves e Carmella sono stati ospiti di Chris Van Vliet per parlare del ... Si legge su worldwrestling.it

Corey Graves torna sul ring: il video sta spopolando sui social - Nel 2022, parlando in un'intervista con TMZ, Corey Graves ha confermato ufficialmente per la prima volta di essere stato autorizzato a tornare sul ring: “Sono andato e ho trascorso un po' di tempo con ... Secondo worldwrestling.it