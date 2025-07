Nuno Tavares resta nel mirino della Premier League | la Lazio fissa il prezzo | CMIT

L’estate del calciomercato è ufficialmente iniziata e tra sogni e trattative infuocate spicca il nome di Nuno Tavares, uno dei protagonisti più richiesti nel panorama calcistico. La Lazio si prepara a valutare il futuro del talentuoso esterno portoghese, mentre club di Premier League come Arsenal e Newcastle tengono gli occhi puntati su di lui. Il mercato si infiamma: il suo destino potrebbe cambiare da un momento all’altro...

Nuno Tavares rimane in bilico alla Lazio ed è uno dei biancocelesti più richiesti sul mercato. Le ultime di CM.IT A Rimini è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato. Si preannuncia un’altra finestra di trattative piuttosto calda, con tanti nomi chiacchierati anche in Serie A. Uno dei big che stanno attirando su di sé le attenzione di club italiani ed esteri è Nuno Tavares della Lazio. Milan e Juventus le due pretendenti di Nuno Tavares, ma c’è anche la Premier League (Foto LaPresse) – calciomercato.it Nella stagione 2024-2025, la sua prima in biancoceleste, Tavares ha concluso con un bottino piuttosto importante: in 30 presenze infatti, nonostante i problemi fisici che lo hanno tormentato a fine campionato, l’ex Arsenal è riuscito a mettere a referto ben 9 assist, contribuendo in modo significativo all’annata della squadra di Baroni soprattutto nella prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuno Tavares resta nel mirino della Premier League: la Lazio fissa il prezzo | CM.IT

Nuno Tavares Juventus, la Lazio ha già deciso: novità sul futuro del terzino ex Arsenal. Svelate tutte le cifre - Nuno Tavares è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Lazio, che ha deciso di riscattarlo dall'Arsenal.

