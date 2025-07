Globo d’Oro 2025 trionfa Il Nibbio premi a Santamaria Bobulova Mainetti Rossellini Avati Manetti Bros

La 65ª edizione del Globo d’Oro, celebrata nella suggestiva cornice del Campidoglio di Roma, ha premiato il talento e la creatività del cinema italiano e internazionale. Con trionfi emozionanti come il Nibbio di Alessandro Tonda e riconoscimenti per grandi interpreti come Claudio Santamaria e Barbora Bobulova, questa serata ha confermato ancora una volta l’importanza della cultura cinematografica. Scopriamo insieme i vincitori di questa prestigiosa manifestazione.

Alla 65ª edizione del Globo d’Oro vince Il Nibbio di Alessandro Tonda, come miglior film e miglior attore Claudio Santamaria; premiati Barbora Bobulova, Gabriele Mainetti, Isabella Rossellini, Pupi Avati, ecco i vincitori. Si è svolta nella suggestiva cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, la cerimonia di premiazione della 65ª edizione del Globo d’Oro, storico riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia al meglio del cinema italiano. Una serata densa di emozioni, guidata dalla voce della speaker radiofonica Betty Senatore, tra celebrazioni del presente e grandi omaggi alla memoria e al futuro della settima arte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Globo d’Oro 2025, trionfa Il Nibbio, premi a Santamaria, Bobulova, Mainetti, Rossellini, Avati, Manetti Bros.

