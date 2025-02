Ilfogliettone.it - Hamas rinvia scambio ostaggi: tensioni crescenti nel fragile accordo di tregua con Israele

Il gruppo militante palestineseha annunciato il rinvio a tempo indeterminato del prossimodie prigionieri previsto da undicon, accusando lo Stato ebraico di non aver rispettato i termini dell’intesa. La decisione, comunicata ufficialmente dal portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, rappresenta un nuovo colpo alle già precarie relazioni tra le due parti, con ripercussioni immediate sulla stabilità della regione.“Il rilascio dei prigionieri (gliisraeliani), che era previsto per sabato prossimo, 15 febbraio 2025, saràto fino a nuovo avviso, in attesa che l’occupazione si conformi e adempia retroattivamente agli obblighi delle scorse settimane”, ha dichiarato Ubaida in un comunicato. “Ribadiamo il nostro impegno a rispettare i termini dell’finché l’occupazione vi si atterrà”, ha aggiunto, lasciando però intendere che la porta rimane aperta per futuri negoziati.