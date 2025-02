Tarantinitime.it - Disoccupazione agricola più equa. Incontro Confil a Corato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoForse lo sanno in pochi ma oggi una legge ingiusta prevede per i lavoratori agricoli una indennità dipari al 40% della retribuzione, a cui viene sottratta anche l’Irpef, mentre per i lavoratori degli altri settori è pari al 75%. Parte dal disagio delle centinaia di migliaia di braccianti – solo in Puglia nel 2022 sono stati oltre 120 mila i percettori di indennità di– la proposta della Confederazione italiana lavoratori di modificare l’articolo 55 della legge 247 del 2007 per garantire una indennità didignitosa, più giusta. Se ne è discusso in unpromosso dallacon la partecipazione della segretaria territoriale Antonella Muggeo, il presidente della cooperativa “Terra Maiorum” Pino Caldara, l’esperto di previdenza welfare Antonio Barile e il segretario generaleLuigi Minoia.