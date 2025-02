Ilgiornaleditalia.it - Sanità: al via master Maugeri-Università Pavia su riabilitazione del paziente fragile

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Presentato il primo percorso per medici in grado di gestire malattie con approccio multidisciplinare e innovativo Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - In risposta alla crescente complessità clinica dei pazienti fragili,e l'di, con il Dipartimento di Medicina interna e