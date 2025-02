Lapresse.it - Paragon, Casarini: “Spionaggio di giornalisti e società civile puzza di regime”

“Lodie di esponenti della” tramite il trojan israelianoè “qualcosa chedi”. Lo afferma Luca, della ONG Mediterranea Saving Humans, in conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo con il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, e Sandro Ruotolo e Nicola Zingaretti del Pd. “Quando si spia chi da fastidio è ilche lo fa”, aggiunge. “Noi non abbiamo nulla da nascondere, chi spia invece ha molto da nascondere”.Schlein: “Andiamo avanti finché non si farà piena luce”“Noi andremo avanti con le altre opposizioni finché non si farà piena luce” sulla vicenda dello spyware. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento in conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo, con rappresentanti delle forze politiche di opposizione Pd, Sinistra Italiana, Verdi e Movimento 5 Stelle.