Juventus il flop di Douglas Luiz è colpa di Motta

Il ritorno sulla scena calcistica italiana si trasforma in una vera e propria delusione per la Juventus, con Douglas Luiz che si rivela un acquisto fallimentare. Alfredo Pedullà non ha peli sulla lingua, puntando il dito contro Motta e definendo la gestione di questo investimento “assurda”. Un episodio che solleva molte domande sul futuro del club e sulla strategia di mercato adottata. Ma cosa ci riserverà il cammino della Vecchia Signora?

Douglas Luiz, il rimpianto della Juventus: Pedullà punta il dito su Motta Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha duramente criticato la gestione di Douglas Luiz alla Juventus, definendola "assurda" in un video sul suo canale YouTube. Il centrocampista brasiliano, acquistato per 50 milioni dall'Aston Villa, è stato un flop

