Il video e l' isolamento | Inter la mossa disperata di Simone Inzaghi per evitare il crollo

L'ultima sconfitta con tre gol di scarto risaliva al 2019 ed è anche questo il motivo che ha reso il netto 0-3 di Firenze ancora più clamoroso per l', che al Franchi, nel recupero del 1 dicembre, è sembrata irriconoscibile. L'eco della figuraccia ha raggiunto anche i bunker più isolati, d'altronde la sfida contro i viola non era un match come un altro ma quello dell'asterisco. Poteva significare aggancio al Napoli. E allora le critiche si agganciano in modo naturale, come atomi di idrogeno a quelli di ossigeno. Anche perché sono venute meno troppe cose nello stesso momento: la proposta di gioco, la mancata reazione e la difesa tutt'altro che impeccabile. Mentre è emerso un problema che l'aveva già ravvisato e checonosce: i nerazzurri soffrono oltremodo le squadre che si chiudono e che si “accontentano” di giocare in ripartenza.