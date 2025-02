Presentazione del libro Per casoun' altra me

Cataniatoday.it - Presentazione del libro "Per caso...un'altra me"

Leggi su Cataniatoday.it

Mariella Marziano presenta "Per caso.un'me", gruppo Albatros il Filo, testo biografico in cui pensieri, emozioni e riflessioni prendono per mano il lettore e lo accompagnano in un viaggio intimo attraverso il suo mondo interiore. Letture di Egle Doria.