Ora o Mai Più 2025 | Pierdavide Carone vince anche la quinta puntata

Nuovo successo dia Ora o Mai Più. Il cantautore si aggiudica infattila vittoria delladel talent show di Marco Liorni balzando in vetta alla classifica, grazie ai voti social, per la terza volta. Secondo Valerio Scanu, mentre continua a crollare Matteo Amantia, al penultimo posto esattamente come sette giorni fa. Ecco il resoconto dettagliato della serata.La garaSi parte dalla consueta min cui ciascun concorrente duetta con il proprio coach. Comincianoe Gigliola Cinquetti sulle note de La donna cannone di Francesco De Gregori. Tra il pubblico Carmen, la madre del cantante. In una clip,dichiara: “Mamma attende Non ho l’età“. “Ci stiamo lavorando“, risponde la Cinquetti, che precisa “doveva essere una sorpresa, ma la stanno aspettando tutti“.