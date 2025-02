Spazionapoli.it - Okafor al Napoli, Quagliarella sorprende tutti: nessun dubbio!

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime- Risposta a sorpresa dell’ex azzurro Fabiosu Noahsul nuovo acquisto.L’affanosa ricerca del sostituto di Kvaratskhelia che ha dominato tutto il mercato di gennaio delsi è chiusa con l’acquisto di Noah, attaccante svizzero del Milan. Un acquisto che ha fatto storcere il naso a molti tifosi, che si apettavano un profilo di livello superiore per sosituire un calciatore di qualità come il georgiano. Invece, dopo aver fallito gli assalti per Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, Manna è stato costretto a virare su un profilo di secondo piano a causa dell’assenza di tempo per poter chiudere un altro acquisto.si espone suHa parlato anche di come ilsi è mosso in questo mercato Fabionel corso della sua intervista a “La Gazzetta dello Sport”.