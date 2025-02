Lapresse.it - Migranti, in Libia trovate due fosse comuni con almeno 50 corpi

Duecon circa 50sono state scoperte innel deserto sud-orientale del Paese. Lo hanno reso noto le autorità libiche. La prima fossa comune con 19è stata trovata venerdì in una fattoria nella città sud-orientale di Kufra. Un ente di beneficenza che aiuta inellaorientale e meridionale ha detto che alcuni sono stati apparentemente uccisi a colpi di arma da fuoco prima di essere sepolti nella fossa comune. Sempre a Kufra è stata trovata l’altra fossa comune con30. Le autorità stavano ancora ispezionando la zona.A proposito della prima fossa comune, rinvenuta venerdì a Kufra, a riferirlo è stato il Direttorato per la sicurezza, precisando che iverranno sottoposti ad autopsia. Le autorità hanno pubblicato sulla propria pagina Facebook immagini che mostrano agenti di polizia e medici scavare nella sabbia e recuperare i cadaveri avvolti in coperte.