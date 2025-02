Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Ti lascerò andare” di Claire Norton

Dieci minuti possono sembrare un tempo insignificante rispetto a quello di una vita intera.Eppure, in seicento secondi può accadere un evento terribile, tragico al punto da dividere l’esistenza di una persona in un “prima” e in un “dopo”.E se quella disgrazia capita ad un bambino, con ogni probabilità se la porterà dietro in ogni singolo istante della sua vita, lasciandolo pieno di orrore e di domande senza risposta.Certo, non sempre è facile capire quando una persona porta ancora i segni di un dramma del genere.Chi incontra Evan Kester, ad esempio, non scommetterebbe una lira sul fatto che nasconda un segreto doloroso sul suo passato.Oggi, infatti, è un giovane chirurgo all’apice della carriera, e per di più è un musicista e un compositore di grande talento, che fa divertire i suoi amici quando suona meravigliosamente la chitarra.