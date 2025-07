Sport | in Italia cresce chi lo pratica I sedentari sono in calo al 32,8 per cento

Nella graduatoria dei più praticati in cima il gruppo che include ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sport: in Italia cresce chi lo pratica. I sedentari sono in calo al 32,8 per cento

Il Giro d'Italia torna in Puglia, tra sport e promozione turistica - Il Giro d'Italia torna in Puglia, portando con sé non solo la passione per il ciclismo, ma anche un'importante promozione turistica.

Cala la sedentarietà in Italia, passando dal 35% del 2023 al 32,8% del 2024 e siglando il tasso più basso mai registrato nel nostro Paese. È quanto emerge dalla presentazione dei dati ISTAT 2024 "La pratica sportiva in Italia", avvenuta oggi al Palazzo delle T Vai su X

ITALIA SEMPRE PIÙ SPORTIVA: UN PAESE CHE SI MUOVE, CHE CRESCE, CHE CAMBIA! I nuovi dati Istat - Istituto Nazionale di Statistica 2024 raccontano una realtà incoraggiante: fare sport è ormai una componente stabile della vita quotidiana di mili Vai su Facebook

Sport in Italia 2024, cresce la pratica e cala la sedentarietà; Roma - Dati Istat 2024: cala la sedentarietà in Italia, due italiani su tre sono attivi e...praticano Ginnastica, lo sport più in crescita e il preferito dalle donne; Sport e salute. Cresce l’Italia attiva, ma la sedentarietà resta un problema per un terzo della popolazione. I numeri Istat.

Sport in Italia 2024, cresce la pratica e cala la sedentarietà - Nel 2024 in Italia sono state più di 21,5 milioni le persone che hanno praticato uno o più sport nel tempo libero, il 37,5% della popolazione al di sopra dei tre anni. Segnala msn.com

Dati Istat. "La pratica sportiva in Italia". In calo la sedentarietà, in aumento il dropout.