Florida bimba cade dal ponte di una nave da crociera | il padre si tuffa e la salva

In un drammatico episodio sul mare, una bambina cade da un ponte di una nave da crociera tra le Bahamas e la Florida. Il padre, senza esitazione, si tuffa per salvarla, mettendo in mostra un coraggio straordinario. Dopo circa dieci minuti in acqua, sono stati prontamente recuperati da una barca di soccorso. Un gesto che sottolinea il potere dell’amore e della prontezza nei momenti più difficili.

La nave stava tornando dalla Bahamas alla volta della Florida, i due sono stati recuperati da una barca di soccorso dopo una decina di minuti in acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Florida, bimba cade dal ponte di una nave da crociera: il padre si tuffa e la salva

