Carlo Nordio non ha esitato a rispondere alle accuse provenienti dal Massimario della Cassazione, definendo le critiche sul Decreto sicurezza come irriverenti e ingiustificate, soprattutto con riferimento alle sue implicazioni costituzionali. Una presa di posizione decisa che accende il dibattito sulla separazione dei poteri e sulla legittimitĂ delle critiche istituzionali. La vicenda si fa sempre piĂą calda, mettendo in discussione i ruoli e i limiti di autonomia tra magistratura e politica.

L'intervento dell'ufficio del Massimario della Cassazione sul Decreto sicurezza “ è stato irreverente verso il presidente della Repubblica, perchè contiene critiche radicali sul decreto sicurezza, sia sulla sua necessitĂ Â ed urgenza, sia sui suoi contenuti, ritenuti manifestamente incostituzionali". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un'intervista a Il Messaggero, sulla scia delle polemiche nate dal duro commento dell'ufficio sul pacchetto di norme. In un documento da 129 pagine circolato la scorsa settimana, l'organo –che si occupa di redigere relazioni a supporto delle decisioni della Suprema corte – sottolineava infatti “l'evidente mancanza dei presupposti costituzionali dei casi straordinari di necessitĂ e urgenza" del provvedimento, evidenziando anche problematiche legate “all'estrema disomogeneitĂ dei contenuti del testo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nordio attacca la Cassazione dopo le critiche del Massimario: “Irriverente verso Mattarella”

