Acne da stress da ciclo da dieta | esiste davvero una mappatura dei brufoli?

Hai mai sentito parlare del face mapping? Questa antica tecnica ci insegna che i brufoli non sono solo imperfezioni, ma segnali del nostro organismo. Stress, ciclo o dieta: ogni zona del viso può svelare importanti informazioni sulla nostra salute. Esploriamo insieme come leggere questi messaggi e migliorare così il benessere della nostra pelle e del nostro corpo.

Il face mapping è una tecnica antica che ci invita a osservare l’acne non solo come imperfezione, ma come messaggio del corpo. Ecco come funziona e che cosa può dirci davvero sullo stato della nostra pelle (e della nostra salute). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Acne da stress, da ciclo, da dieta: esiste davvero una «mappatura» dei brufoli?

