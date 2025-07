Lo staff? Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso è un assassino a sangue freddo | lo strano elogio di Courier

Jannik Sinner continua a dominare sui campi e nei titoli di gossip, ma la sua recente parabola è segnata anche da tempeste personali. Dopo una vittoria senza rivali nel derby con Nardi, il giovane talento si trova al centro di commenti audaci e polemiche che ne testano la resilienza. È un momento cruciale per lui, un’occasione per dimostrare che, nonostante le turbolenze, il suo futuro rimane luminoso e tutto da scrivere.

“Non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso. È un assassino a sangue freddo”. Jim Courier, ex numero uno al mondo e vincitore di quattro slam, pronuncia frasi senza filtri su Jannik Sinner. L’italiano ha vinto agevolmente il derby con Luca Nardi per 3-0, concedendo soltanto sette game, ma a far parlare di lui è ancora l’ultimo burrascoso periodo culminato con la separazione con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio. E a proposito di ciò Courier ha parlato così del numero uno al mondo: “Non sappiamo cosa stia succedendo, sospettiamo certamente che Sinner si sia irritato e abbia deciso di andare avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lo staff? Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso, è un assassino a sangue freddo”: lo strano elogio di Courier

