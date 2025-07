Roma Paredes alla porta | il Boca Juniors tratta ad oltranza

Roma, porte aperte e obiettivi ambiziosi: mentre il calciomercato estivo si infiamma, i giallorossi puntano a rinforzarsi in ogni settore per conquistare la tanto desiderata Champions League, assente da sei anni. Con Gasperini in panchina e una dirigenza determinata, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di sfide e successi. La strada verso l’obiettivo è ancora tutta da tracciare, ma la passione non manca.

Il calciomercato estivo ha preso ufficialmente il via, con la Roma che vuole rinforzarsi in ogni reparto. La prossima stagione sarà estremamente delicata per i giallorossi, desiderosi di tornare in quella Champions League che manca da 6 anni. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata a Gian Piero Gasperini, tecnico navigato che vuole dimostrare di saper gestire la pressione di una piazza esigente. Il direttore sportivo Frederic Massara vuole consegnare al coach di Grugliasco un organico completo. Gli acquisti dipenderanno, però, anche dalle cessioni di quei calciatori che non verrebbero considerati nel progetto del presente e del futuro.

