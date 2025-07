Non uscite in barca il mare è brutto poi spariscono Polemiche contro i dispersi a Taranto | Disgustoso

La tragedia di Taranto ci ricorda quanto sia importante rispettare le condizioni del mare e la sicurezza dei nostri cari. Mentre si attendono notizie sui dispersi, cresce il dibattito tra chi critica e chi difende le scelte fatte in una giornata difficile. È il momento di riflettere sulla responsabilità collettiva e sulla tutela della vita umana, perché ogni decisione in mare può segnare destini e famiglie intere.

Ancora nessuna notizia di Pasquale Donnaloia, 67 anni, Antonio Dell’Amura, 61, e Domenico Lanzolla, 60, i tre uomini dispersi in mare nel Tarantino. Ritrovato invece il corpo di Claudio Donnaloia, 73 anni. Molte persone sui social hanno criticato la scelta dei quattro uomini di uscire in mare in condizioni non ottimali. La figlia della vittima replica: "Ipocriti, che disgusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

