Incendio in un centro di raccolta dei rifiuti a Fasano il sindaco | Tenete chiuse le finestre

A Fasano, un incendio si è sviluppato nel centro di raccolta dei rifiuti Eco Ambiente Sud, scatenando l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco da Bari e Taranto. Mentre le operazioni di spegnimento sono in corso, il sindaco invita i cittadini a mantenere le finestre chiuse per sicurezza. Fortunatamente, l’Arpa non ha riscontrato livelli pericolosi, e nessuno è rimasto ferito. La situazione è sotto controllo, ma resta importante seguire gli aggiornamenti.

