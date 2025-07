Superman David Corenswet ha fatto uso di anabolizzanti? Quei 18 chili in più non sono solo muscoli!

David Corenswet, il nuovo volto di Superman, ha sfatato ogni dubbio: quei 18 chili in più non sono frutto di anabolizzanti o steroidi. Sotto la guida di un personal trainer, ha adottato una strategia mirata e rigorosa per ottenere un fisico muscoloso e credibile. La sua trasformazione dimostra che impegno e dedizione, piuttosto che scorciatoie, sono la vera chiave del successo. Un esempio di come la disciplina possa davvero fare la differenza.

David Corenswet, interprete dell'imminente nuovo Superman, ha spiegato alla stampa che non ha fatto uso di steroidi o anabolizzanti per diventare più "gonfio". Sotto la guida di un personal trainer, ha seguito una precisa stratega. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Superman, David Corenswet ha fatto uso di anabolizzanti? "Quei 18 chili in più non sono solo muscoli!"

