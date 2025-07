Roma moglie picchia il marito per due anni | È cambiata dopo avermi guardato il telefono

Una storia drammatica e sconvolgente quella che arriva dal cuore di Roma, dove una donna ha subito anni di violenze da parte del marito, culminate in un episodio di aggressione notturna. La vicenda, avvenuta nel quartiere Eur, mette in luce la complessità delle relazioni abusive e l'importanza della tutela delle vittime. Questa triste realtà ci invita a riflettere sull'importanza di intervenire e denunciare ogni forma di maltrattamento.

Due anni di violenze. Subite da un marito da parte della moglie. Fino alla denuncia. La storia arriva dal quartiere Eur di Roma e ha interessato gli agenti dei commissariati Esposizione e di Tor Carbone. E si è svolta sabato scorso, quando nel cuore della notte la donna, una cittadina indiana di 44 anni, ha picchiato il marito, un italiano di 50. Quando lei ha aperto la porta gli agenti hanno trovati segni di colluttazione. Oltre a una serie di utensili sparsi per la casa: martelli, cacciaviti, coltelli, pinze, racconta oggi Il Messaggero. Soltanto l’intervento dei vicini lo ha salvato. Sono stati loro a chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: marito - anni - roma - moglie

Picchiava e insultava il marito ottantottenne, ma lui voleva comunque stare con lei: condannata a due anni - In un inquietante caso di maltrattamenti domestici, un'ottantaquattrenne di Udine è stata condannata a due anni di reclusione per aver picchiato e insultato il marito ottantottenne.

2 persone,marito e moglie, 57 e 58 anni,sono morti in un incidente stradale sull'A1,al bivio per la diramazione Roma Sud.I figli sono rimasti feriti in modo grave.Nello schianto sono rimasti coinvolti l'auto con a bordo la famiglia e un furgone.Ferito anche l’autist Vai su X

Dopo 4 anni d’amore sono diventati marito e moglie. Un matrimonio fiabesco, immersi nella natura. L’abito di lei è davvero splendido e romantico. Vai su Facebook

Roma, moglie picchia il marito per due anni: «È cambiata dopo avermi guardato il telefono»; Marito maltrattato a Roma, moglie arrestata: l'uomo vittima di violenze per anni, cos'ha scoperto la polizia; Roma, scontro frontale sull'A1: morti marito e moglie, gravi i figli.

Roma, moglie picchia il marito per due anni: «È cambiata dopo avermi guardato il telefono» - Ora lei è in carcere per maltrattamenti L'articolo Roma, moglie picchia il marito per due anni: «È cambiata dopo avermi guardato il telefono» proviene da Open. Come scrive msn.com

Roma, moglie picchia il marito per…" - L’episodio è stato scatenato da una lite iniziata in strada e proseguita all’interno di un’abitazione, portando un cittadino a contattare il Numero Un ... Si legge su informazione.it