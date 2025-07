Mercato Juventus non solo David | ora tutto sull’altro grande obiettivo! I bianconeri sognano il doppio colpo Il piano della società

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jonathan David, la Juventus punta ora in alto: il grande obiettivo è Victor Osimhen. I bianconeri sognano un doppio colpo che possa rivoluzionare l’attacco e rafforzare le ambizioni per la stagione 2025/2026. La strategia della società si fa sempre più ambiziosa, ma quali sono i dettagli di questa operazione da sogno? Scopriamolo insieme.

Mercato Juventus, dopo David tutto sull’altro grande nome per l’attacco! Novità dopo la fumata bianca per il centravanti canadese. La Juventus è al lavoro per completare un’importante operazione di mercato in vista della stagione 20252026. Dopo aver raggiunto l’accordo con Jonathan David, giovane attaccante canadese in uscita dal Lille, il club bianconero sta ora concentrando i suoi sforzi su Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli, per completare il suo reparto offensivo. Contatti con l’entourage di Osimhen. Come riportato da Sky Sport, la Juventus ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Osimhen, per sondare la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, non solo David: ora tutto sull’altro grande obiettivo! I bianconeri sognano il doppio colpo. Il piano della società

In questa notizia si parla di: juventus - david - mercato - tutto

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Osimhen o David: chi prendere? Mercato attaccanti: la Juve si sta muovendo in tre direzioni. Ecco quali sono e che probabilità hanno #Osimhen #JonathanDavid #Juventus #Tuttosport Vai su Facebook

MERCATO - Romano: "La Juventus si avvicina all'accordo con Jonathan David" https://ift.tt/DHCpB1l Vai su X

Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni; Raimondi: David ad un passo dalla Juventus, ma con Osimhen. Kolo Muani si allontana, idea Ederson; Juve, all-in per Jonathan David. Accordo sull’ingaggio, problema commissioni.

Mercato Juventus, non solo David: ora tutto sull’altro grande obiettivo! I bianconeri sognano il doppio colpo. Il piano della società - Novità dopo la fumata bianca per il centravanti canadese La Juventus è al lavoro per completare un’importante operazione di mer ... Riporta juventusnews24.com

Sportmediaset - Juve ai dettagli per David: ingaggio da 6 milioni più bonus - ) rinforzo della Juventus in attacco per la prossima stagione: come riportato da "Sportmediaset", i bianconeri sono ormai ai dettegli per il ... Come scrive tuttojuve.com