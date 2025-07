Gabriel Garko infortunio sul set | l’attore finisce in clinica su una sedia a rotelle

Un brutto episodio scuote il mondo dello spettacolo: Gabriel Garko, durante le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi”, ha subito un infortunio che lo ha costretto a finire in clinica su una sedia a rotelle. L’attore, condividendo il suo stato su Instagram, ha aperto uno squarcio sulla difficile esperienza vissuta tra dolore e speranza, lasciando i fan in ansia e in attesa di aggiornamenti sul suo recupero.

Brutto imprevisto per Gabriel Garko durante le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi”, attualmente in produzione a Roma. L’attore ha riportato un infortunio sul set, come raccontato da lui stesso in un video pubblicato su Instagram, dove ha mostrato i momenti successivi all’accaduto. Nel filmato, Garko appare inizialmente disteso su un letto in una clinica privata, dove ha ricevuto le prime cure, per poi essere ripreso su una sedia a rotelle con le stampelle in mano. Al suo fianco, nella struttura sanitaria Villa Mafalda, c’era l’attrice Anna Safroncik, che nella fiction interpreta la coprotagonista. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gabriel Garko, infortunio sul set: l’attore finisce in clinica su una sedia a rotelle

In questa notizia si parla di: garko - gabriel - infortunio - attore

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Paura per Gabriel Garko: infortunio sul set, portato in ospedale. Come sta l'attore >> https://buff.ly/QKZzI9w Vai su Facebook

"Tornerò più forte di prima", promette l'attore ai... Vai su X

Infortunio sul set per Gabriel Garko: “Non mollo, tornerò più forte di prima”; Infortunio per Gabriel Garko sul set: la foto in sedia a rotelle; Gabriel Garko in ospedale, infortunio sul set di ‘Colpa dei sensi’. L’attore ai fan: “Tornerò più forte di prima”.

“Infortunio sul set e foto in sedia a rotelle. Non mollo, tornerò più forte”: incidente per Gabriel Garko - L'attore posta un reel dall'ospedale dove è finito dopo un infortunio durante le riprese della fiction Mediaset con Anna Safroncik ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set, l’attore in clinica sulla sedia a rotelle: “Non mollo” - Gabriel Garko era sul set della nuova fiction di Canale5 “Colpa dei sensi”, quando ha avuto un infortunio. Lo riporta fanpage.it