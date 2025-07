Turbolenze e flop Mondiale | l’Inter torna a Milano senza Lautaro e Thuram | VIDEO CMI

Dopo un'estenuante avventura negli Stati Uniti e un'eliminazione amara dal Mondiale per Club, l'Inter di Chivu torna a Milano senza Lautaro e Thuram. La squadra, reduce da turbolenze e flop mondiali, affronta il rientro con la consapevolezza delle sfide che la attendono. Ma quali saranno le prossime mosse per risollevare le sorti dei nerazzurri? Scopriamolo insieme in questo viaggio tra speranze e difficoltà .

La squadra di Chivu è tornato questa mattina all’alba dagli Stati Uniti dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club L’ Inter torna mestamente a Milano dopo il flop e la prematura uscita di scena dal Mondiale per Club, con i nerazzurri che malgrado i favori del pronostico si sono dovuti inchinare ai brasiliani del Fluminense. Con un volo privato proveniente da Charlotte, la squadra di Chivu è atterrata alle 5.42 di questa mattina allo scalo privato di Malpensa. Chivu e Dimarco a Malpensa – Calciomercato.it Facce stanche e tirate per il gruppo interista: comprensibile la delusione per la prematura uscita di scena dal Mondiale americano, oltre evidentemente a una stagione che ha portato zero titoli in bacheca. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Turbolenze e flop Mondiale: l’Inter torna a Milano senza Lautaro e Thuram | VIDEO CM.I

In questa notizia si parla di: mondiale - flop - inter - torna

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr, l’addio dopo due anni (di flop) all’Arabia Saudita. E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club - Cristiano Ronaldo ha ufficialmente annunciato il suo addio all'Al Nassr, dopo due anni di esperienze deludenti in Arabia Saudita.

? - ` Mondiale per club, Inter eliminata: Lautaro e compagni tornano a casa dopo lo 0-2 con il Fluminense. Flop totale per i nerazzurri, che chiudono questa lunghissima stagione con 0 titoli all’attivo. Clamorosa Vai su Facebook

Passa il Flu: no, non è l'anno dell'#Inter. Flop anche al Mondiale per club Vai su X

Juve e Inter fuori dal Mondiale per Club ma con le casse ricche: i guadagni sono stati comunque enormi; Inter-Fluminense, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Inter, flop Mondiale con rissa e bufera: la sentenza dei tifosi su Chivu, fulmini solo su Darmian e De Vrij.

Da Juventus-City a Inter-Fluminense: I momenti flop delle italiane al Mondiale per Club - L'avventura di Juventus e Inter al Mondiale per Club si è chiusa agli ottavi di finale: di seguito ecco quali sono stati i momenti più complicati. Segnala msn.com

Juve e Inter fuori dal Mondiale per Club ma con le casse ricche: i guadagni sono stati comunque enormi - Conclusasi ufficialmente l'avventura di Juventus e Inter al Mondiale per Club, entrambe eliminate agli ottavi, si possono fare i conti in tasca alle due ... Si legge su fanpage.it