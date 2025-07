San Siro Inter oggi nuovo incontro a tre in Comune | filtra cauto ottimismo nonostante i numerosi ostacoli

Oggi a San Siro si apre un nuovo capitolo: un incontro a tre tra Comune, Inter e altri stakeholder, che suscita un cauto ottimismo nonostante le sfide. Il futuro dello storico stadio di Milano, simbolo indiscusso del calcio italiano, resta al centro dell’attenzione. Tra tensioni e speranze, le parti cercano una soluzione condivisa per preservare la tradizione e riqualificare l’area. La giornata potrebbe segnare un passo decisivo verso un nuovo inizio.

. Le ultime sul nuovo stadio. Il futuro dello stadio di San Siro, simbolo storico del calcio milanese e italiano, resta al centro del dibattito tra istituzioni e proprietà dei due club cittadini. In queste ore, è previsto un incontro significativo tra il sindaco Giuseppe Sala, i rappresentanti del fondo Oaktree (proprietario dell’ Inter ) e di RedBird (azionista di maggioranza del Milan ) per affrontare il tema della possibile cessione dell’impianto e valutare le alternative in campo. Il confronto odierno rappresenta solo l’ultimo capitolo di una lunga trattativa che coinvolge Comune e società calcistiche, entrambe impegnate a definire un piano che possa conciliare le rispettive esigenze. 🔗 Leggi su Internews24.com