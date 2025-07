Viaggi e miraggi del Festival Pergolesi Spontini

Immergiti nell’incanto del Festival Pergolesi Spontini, un viaggio tra musica, arte e sogno che attraversa 15 affascinanti location nelle Marche. Con 30 eventi in 28 giorni, il festival celebra “Viaggi e Miraggi”, portando sul palco interpreti internazionali e giovani talenti in un percorso emozionante tra borghi e città storiche. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove ogni nota svela nuovi orizzonti e suggestioni da scoprire.

28 giorni, 30 eventi, 15 location e 4 percorsi intorno al tema “Viaggi e Miraggi”. È il Festival Pergolesi Spontini, 25esima edizione, che dal 17 luglio al 28 settembre si svolge nel cuore della regione Marche, tra borghi e città della Vallesina: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi. Ospiti, interpreti internazionali e giovani talenti, compagini orchestrali ed ensemble di riferimento, artisti ‘cross over’ della scena contemporanea. Curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, e la direzione generale di Lucia Chiatti, il festival propone concerti dal barocco al classico, dal jazz al pop, concerti in cantina, spettacoli di danza, musica sacra, teatro-cabaret, narrazione, gioco, circo contemporaneo, social opera e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggi e miraggi del Festival Pergolesi Spontini

