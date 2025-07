Siracusa bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia | profonde lesioni alla testa è gravissimo

Una tragedia scuote la tranquilla Siracusa: un bambino di soli 4 mesi è stato gravemente ferito durante una lite familiare, con profonde lesioni alla testa. La sua vita è appesa a un filo e l’intera comunità chiede giustizia. La procura ha avviato subito un’indagine, ma ciò che conta ora è il suo rapido recupero e la tutela di questa piccola vittima innocente.

La violenta lite in famiglia, poi il ferimento: un bimbo di 4 anni è stato ricoverato in codice rosso con gravi lesioni al capo dopo essere finito in mezzo a uno scontro tra adulti. Il piccolo, proveniente da Floridia nel Siracusano, è stato prima condotto all’Umberto I di Siracusa per poi essere trasferito in un ospedale di Catania vista la gravità delle situazione. La procura di Siracusa ha aperto un’indagine e avrebbe già sentito i familiari del bambino presenti in casa nei momenti prima del ferimento. La lite e il trasferimento d’urgenza. La dinamica di quanto accaduto nell’appartamento di Floridia non è ancora chiara. 🔗 Leggi su Open.online

