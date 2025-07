Harry Styles aiuta una fan a parcheggiare a Roma spoiler | non va benissimo

Harry Styles, la star internazionale conosciuta per il suo talento e il suo charme, si è cimentato in un'impresa insolita: aiutare una fan a parcheggiare a Roma. Tra tour in bicicletta, passeggiate e gite tra bancarelle, il cantante si è mostrato sorprendentemente abile nel confondersi tra la gente, ma al volante… le cose non sono andate come previsto. La reazione del web non si è fatta attendere, tra risate e commenti divertiti.

Tra tour in bicicletta, passeggiate, maratone, giri tra le bancarelle e al supermercato, la popstar è diventata abile a confondersi tra la gente comune ma sembra aver perso un po’ di dimestichezza al volante. La reazione del web. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Harry Styles aiuta una fan a parcheggiare a Roma (spoiler: non va benissimo)

In questa notizia si parla di: harry - styles - aiuta - parcheggiare

Harry Styles, gesto da gentiluomo tra le strade di Roma: scatta una foto a una coppia e invia un messaggio speciale - Harry Styles, noto per il suo spirito gentile e il suo cuore d’oro, ha ancora una volta dimostrato quanto la sua bontà possa lasciare il segno.

ragazzi ma cosa ho appena visto, harry styles che dice ad una che è troppo bella e quindi la aiuta a fare il parcheggio Vai su X

Harry Styles aiuta una fan a parcheggiare a Roma (spoiler: non va benissimo); Concerto di Harry Styles, le modifiche alla viabilità e i provvedimenti in vigore dal 21 luglio.

Harry Styles ha fermato il concerto per permettere ad una donna incinta di andare in bagno - Sky TG24 - Harry Styles ha fermato il suo concerto di Cardiff per permettere ad una donna incinta di andare in bagno, successivamente l'ha aiutata a scegliere il nome del nascituro. Come scrive tg24.sky.it

Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out durante il suo concerto a Wembley - Sky TG24 - Harry Styles ha aiutato un fan italiano a fare coming out durante il suo live a Wembley, a Londra. Riporta tg24.sky.it