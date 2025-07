Arbitri Matteo Della Porta promosso in Serie D

Con grande orgoglio annunciamo la promozione di Matteo Della Porta in Serie D, un traguardo che testimonia il suo talento e la dedizione nel mondo dell’arbitraggio. Dopo aver brillato nelle sfide di Eccellenza campana, ora si appresta ad arbitrare partite di livello superiore, portando con sé l’eccellenza della sezione di Benevento. Un risultato che inserisce Matteo tra i protagonisti emergenti del calcio italiano, confermando il valore delle nostre eccellenze arbitrali.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno, in continuità con gli scorsi, l’ Associazione italiana arbitri – sezione di Benevento festeggia diversi traguardi di associati che si sono distinti nelle categorie di appartenenza. Una importante promozione è stata da poco deliberata per Matteo Della Porta che, dopo essersi distinto arbitrando partite di cartello dell’Eccellenza campana, approda alla Commissione Arbitri Nazionale che designa gare di Eccellenza nazionale e Sere D. In questo organico affiancherà Francesco Russo, riconfermato nella categoria a seguito di un anno in cui si è distinto per serietà, professionalità e dedizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arbitri, Matteo Della Porta promosso in Serie D

