Cina | maggior aeroporto Pechino pronto a intensa stagione viaggi estivi

L'aeroporto internazionale di Pechino Daxing si prepara ad accogliere una intensa stagione estiva, con oltre 9,52 milioni di passeggeri previsti tra luglio e agosto. Con circa 60.400 voli programmati, l'aeroporto si conferma come uno dei punti nevralgici del traffico aereo globale, sostenuto da un incremento del 4,18% rispetto all'anno precedente. Questa forte mobilità sottolinea l'importanza strategica della capitale cinese come hub internazionale, pronta a gestire le sfide di un'estate di fervente viaggi...

Il Bejing Daxing International Airport, il piu’ grande aeroporto della capitale cinese, ha previsto un flusso di passeggeri di oltre 9,52 milioni durante il periodo di punta dei viaggi estivi di luglio e agosto. Da ieri primo luglio fino al 31 agosto, l’aeroporto prevede di gestire circa 60.400 voli, pari a un aumento del 4,18% su base annua. Il volume dei passeggeri dovrebbe raggiungere i 9,52 milioni, con un incremento del 4,41% rispetto al 2024. Il picco dei viaggi aerei e’ previsto per il 5 agosto, con 1.031 voli e 170.500 passeggeri che transiteranno attraverso l’hub dell’aviazione della capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: maggior aeroporto Pechino pronto a intensa stagione viaggi estivi

