Ferisce al collo il portiere di uno stabile in centro a Roma arrestato un 24enne | Poteva ucciderlo

Un episodio sconcertante scuote il cuore di Roma: un giovane di 24 anni, in un gesto di follia, ferisce al collo il portiere di uno stabile nel centro. L’alterco si trasforma in minaccia, e ora l’arresto per tentato omicidio apre un’ombra inquietante sulla sicurezza urbana. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che scuote la capitale e mette in discussione la nostra serenità quotidiana.

"Vuoi una sigaretta?", gli ha chiesto. Al suo rifiuto lo ha aggredito, puntandogli un coltellino alla gola e ferendolo. Arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

