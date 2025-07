Wimbledon Paolini-Rachimova | orario e dove vedere la sfida

Wimbledon si infiamma con l'attesa sfida tra Jasmine Paolini e Kamilla Rachimova, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Dopo la sorprendente vittoria contro Sevastova, la nostra campionessa punta a consolidare il suo cammino nel prestigioso torneo londinese. Ma dove e quando seguire questa sfida? Scopri gli orari e i canali per non perdere neanche un istante di questa avvincente battaglia sul centrale di Wimbledon.

Londra, 2 luglio 2025 - Dopo la rimonta inflitta ad¬† Anastasija Sevastova, sconfitta in tre set (2-6, 6-3, 6-2), Jasmine Paolini √® attesa dalla sfida valida per il secondo turno di Wimbledon contro Kamilla Rachimova. La russa, numero 80 del ranking WTA, √® reduce dal successo ai danni della¬†giapponese¬† Aoi Ito, ko 5-7, 6-3, 6-2. Sulla carta, l'azzurra √® favorita per avanzare: al terzo turno incrocerebbe la vincente del duello¬†tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys. L'unico precedente¬†. Le due tenniste si sono scontrate solo una sola volta nel corso della loro carriera, ma questo √® avvenuto a livello ITF. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Wimbledon, Paolini-Rachimova: orario e dove vedere la sfida

