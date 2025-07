Osimhen il Galatasaray ci pensa ancora | il nigeriano resta un nome caldo

Il mercato è ancora aperto e il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco nel mondo del calcio. Il Galatasaray, con grande interesse, mantiene vivo il suo corteggiamento verso l’attaccante nigeriano, confermando ancora una volta come il suo nome sia tra i più caldi in circolazione. La possibilità di vederlo in Turchia si fa sempre più concreta, alimentando speranze e speculazioni. Ma quali evoluzioni riserverà questa intrigante trattativa? Rimanete sintonizzati.

Il futuro di Victor Osimhen continua a essere avvolto dall'incertezza.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen ancora in dubbio Rifiutati Galatasaray e Al-Hilal, il nigeriano non ha ancora chiare le proprie intenzioni verso il futuro Scenario quasi surreale, che potrebbe culminare con la presenza di Osimhen in ritiro: per la 'Gazzetta', sarà a Dimaro #Osim Vai su Facebook

Napoli, continua il caso Victor Osimhen: cosa ne sarà di noi?; Osimhen, addio Galatasaray e futuro: il vicepresidente fa chiarezza; Il pres. del Galatasaray pressa Osimhen: Chiede tempo e lo rispettiamo, ma deve decidere al più presto.

ESCLUSIVA Evbuomwan (Channels TV): “Osimhen? Ecco cosa gli manca” - it, Irene Evbuomwan, giornalista di Channels Television, ha parlato di Victor Osimhen, attaccante del Napoli ... europacalcio.it scrive

Corriere dello Sport, Osimhen stacca il telefono: “Non risponderà a nessuno fino al 10 luglio” - Il nigeriano nel mentre stacca le comunicazioni con tutti fino al 10 luglio ... Da msn.com