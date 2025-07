È incinta salta tutto La lieta notizia e Mediaset decide di rimandare il programma

L’entusiasmo si mescola alle novità nel mondo dello spettacolo: una delle attrici più amate della televisione italiana è in attesa del suo secondo figlio, una notizia che ha già fatto il giro dei media e che sta rivoluzionando i suoi impegni professionali. La gravidanza, secondo quanto rivelato,...

L'attrice sarà presto mamma. Il volto amato della televisione italiana è in dolce attesa del suo secondo figlio, frutto della relazione con il compagno Eugenio Grimaldi. La notizia, trapelata inizialmente sotto forma di indiscrezione, è stata confermata da più fonti ed è già destinata a cambiare non solo la sua quotidianità, ma anche i piani produttivi di uno dei progetti televisivi più attesi del momento. La gravidanza, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi nella rubrica C'è chi dice. curata da Giuseppe Candela, ha infatti avuto un impatto diretto sugli impegni lavorativi dell'attrice. Tra questi, il più imminente riguarda la terza stagione della fiction Viola come il mare, dove è protagonista nei panni della determinata giornalista Viola Vitale.