Ristorante Lumiera a Bologna chiuso | musica a notte fonda alcol e troppa gente

Arrivati sul posto, i responsabili del Lumiera si sono trovati di fronte a una chiusura inaspettata e a un locale ormai diventato un punto di ritrovo per chi cerca svago e relax sotto le stelle. La decisione del Questore riflette l’importanza di garantire sicurezza e rispetto delle regole, soprattutto in un periodo in cui la movida rischia di sfociare in comportamenti rischiosi. Una misura che invita a riflettere sul giusto equilibrio tra divertimento e ordine pubblico.

Bologna, 2 luglio 2025 – Djset, musica e alcol oltre i limiti orari consentiti: per questo motivo il Questore di Bologna ha disposto la chiusura per 15 giorni, per sospensione delle autorizzazioni, del ristorante Lumiera by comodohills, in via di Sabbiuno 4, noto ritrovo sui colli bolognesi, soprattutto in questi giorni di grande caldo quando i bolognesi scappano tra i calanchi a cercare un po’ di frescura almeno di sera. Arrivati sul posto all’1 di notte, gli agenti hanno trovato di fronte a loro un Dj set e una pista da ballo con musica e somministrazione di alcolici ben oltre l’orario previsto, che va dalle 20 alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristorante Lumiera a Bologna chiuso: musica a notte fonda, alcol e troppa gente

