Bando Inps Collegi universitari 2025 26 | domande dal 7 al 30 luglio

Se stai cercando un’opportunità per sostenere il percorso universitario, non perdere il nuovo bando INPS 2025-2026 dedicato ai collegi universitari! Dal 7 al 30 luglio potrai presentare la domanda e ottenere contributi per le rette di iscrizione presso strutture riconosciute dal MUR e partner CampusX. Una chance imperdibile per vivere un’esperienza di studio in ambienti stimolanti e qualificati. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare!

È stato pubblicato il bando Inps “Collegi universitari – Ospitalità residenziale 2025-2026”, volto a offrire contributi per il pagamento della retta di iscrizione a Collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MUR e presso le strutture CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari. L'articolo Bando Inps Collegi universitari 202526: domande dal 7 al 30 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

È online l’allegato avviso relativo agli adempimenti a carico dei vincitori del bando Collegi Universitari 2024/2025. È possibile visionarlo nella sezione “integrazioni” https://rb.gy/wwamgj #InpsComunica Vai su Facebook

È possibile scaricare nella sezione integrazioni l’allegato avviso relativo agli adempimenti a carico dei vincitori del bando Collegi Universitari 2024/2025. https://rb.gy/wwamgj Inps Comunica Vai su X

