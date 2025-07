Sul mercato l’Atalanta è in modalità Hammer Time | poche parole tanti fatti e già 60 milioni spesi tra giugno e luglio

L'Atalanta si conferma protagonista nel calciomercato, investendo oltre 60 milioni tra giugno e luglio. Un segnale chiaro delle ambizioni della squadra, che sceglie di parlare con i fatti e non con le parole. La Dea, come Hamilton in pieno “Hammer Time”, si prepara a sorprendere ancora una volta: il futuro è già scritto nei numeri e nelle strategie di mercato.

Atalanta, un calciomercato che si sta esprimendo con i fatti (e non con le parole): giĂ 60 milioni spesi tra giugno e luglio Se ci doveva essere una dimostrazione sulle ambizioni dell’Atalanta, sicuramente le ultime settimane sono state una grande prova. La Dea sul mercato è una sorta di Hamilton in pieno “Hammer Time”, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sul mercato l’Atalanta è in modalità “Hammer Time”: poche parole, tanti fatti e giĂ 60 milioni spesi tra giugno e luglio

