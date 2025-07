Chi è Jonathan David nuovo attaccante della Juventus

La Juventus ha finalmente messo le mani sul suo nuovo attaccante: Jonathan David. Dopo settimane di trattative e una concorrenza agguerrita, il talento canadese, reduce da stagioni brillante in Francia con il Lille, si unisce ai bianconeri come pilastro offensivo per la prossima stagione. La scelta di David dimostra l’ambizione del club di rinforzare il reparto avanti e puntare in alto. Ora, si attende con entusiasmo il debutto del nuovo numero 9 in bianconero.

La Juventus ha trovato il primo rinforzo da consegnare a Igor Tudor in vista della prossima stagione. Dopo settimane di corteggiamento, è stato trovato l’accordo con l’attaccante canadese Jonathan David: svincolato, reduce ottime stagioni in Francia con il Lille, David sarà la punta su cui si fonderà il reparto offensivo bianconero. Per arrivare a lui, gli uomini mercato della Juventus hanno dovuto superare una folta concorrenza europea. David faceva gola per lo status da parametro zero, in un contesto in cui gli attaccanti hanno un prezzo elevatissimo. È vero che per trasferirlo il club bianconero dovrà garantire importanti commissioni ad agenti e intermediari, ma nel complesso si assicura un giocatore giovane, forte e motivato ad un prezzo ragionevole. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chi è Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus

In questa notizia si parla di: david - juventus - jonathan - attaccante

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Juve, scatto in attacco: c’è l’accordo con Jonathan David ? La Juventus ha salutato il Mondiale per Club ma vuole consolarsi con un nuovo attaccante, possibilmente in tempi brevi. Il club bianconero si è mosso rapidamente e ha trovato l’accordo economic Vai su Facebook

Jonathan David alla Juventus, HERE WE GO! Accordo verbale raggiunto durante la notte su ogni dettaglio con l'attaccante canadese. Accordo a lungo termine raggiunto e il giocatore è pronto a partire per le visite mediche, seguiranno le formalità . [@Fabri Vai su X

David-Juventus, ci siamo! C'è l'accordo con l'ex attaccante del Lille; La Juventus piazza il colpo David nella notte: accordo con l'attaccante pronto per le visite mediche; Chi è Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus.

Jonathan David, la Juventus prende l’uomo di ghiaccio per scongelare il suo attacco - Definito il passaggio in bianconero del canadese, 25 anni, soprannominato “Iceman” per la freddezza sotto porta ... Scrive msn.com

Calciomercato live: Jonathan David alla Juventus, Bologna vicino a Bernardeschi, Jashari verso il Milan - Jonathan David approda alla Juventus, fresca dell'eliminazione al Mondiale per club. Riporta ilmessaggero.it